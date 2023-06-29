Скромница из «Фабрики» крутила роман с женатым и планировала свадьбу: ни за что не поверите, о ком речь

Своего принца на белом коне Сати Казанова встретила, когда еще выступала в группе «Фабрика». Счастье пары омрачало лишь одно: возлюбленный певицы был женат.

И тем не менее отказываться от чувств к состоятельному мужчине артистка не хотела. Более того, она согласилась стать второй женой своего избранника, благо его религия это позволяла.

Исполнительница планировала свадьбу, но в последний момент одумалась. Казанова лишь с виду кажется скромницей, на самом же деле у артистки довольно своенравный характер. Звезда поняла: она никогда не сможет смириться с тем, что в жизни ее мужа присутствуют другие женщины.

Расставшись с богатым женихом, Казанова встретила итальянца Стефано Тиоццо. И пусть фотограф не имеет огромного состояния, зато рядом с ним Сати чувствует себя по-настоящему любимой, счастливой, а главное — единственной.