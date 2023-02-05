Скромная Варя из «Солдатов» заставила мужчин потерять голову: перед такими формами не устоять

Некоторые точно жалеют, что актриса уже не снимается в кино.

Софья Ануфриева ярко дебютировала на российском телевидении в середине 2000-х годов. Девушка сыграла Варю в сериале «Солдаты». Эта героиня запомнилась зрителям благодаря своей скромности и мудрости, поэтому и актриса вызывала у аудитории лишь положительные эмоции.

Однако работа на съемочной площадке вскоре наскучила артистке, и она решила углубиться в искусство дубляжа, полностью пропав с экранов. Зато теперь ее голос можно услышать в самых популярных западных фильмах, таких как «Мстители», «Черная Пантера» и «Стекло».

Тем не менее девушка все же появилась перед камерами, но сделала это, чтобы рассказать о своем ремонте. Но зрителей восхитила не новая отделка квартиры знаменитости, а ее преображение. С годами Софья превратилась в роскошную женщину с выразительным бюстом.