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Скромная Варя из «Солдатов» заставила мужчин потерять голову: перед такими формами не устоять

5 февраля 2023 06:00
Скромная Варя из «Солдатов» заставила мужчин потерять голову: перед такими формами не устоять

Некоторые точно жалеют, что актриса уже не снимается в кино.

Софья Ануфриева ярко дебютировала на российском телевидении в середине 2000-х годов. Девушка сыграла Варю в сериале «Солдаты». Эта героиня запомнилась зрителям благодаря своей скромности и мудрости, поэтому и актриса вызывала у аудитории лишь положительные эмоции.

Однако работа на съемочной площадке вскоре наскучила артистке, и она решила углубиться в искусство дубляжа, полностью пропав с экранов. Зато теперь ее голос можно услышать в самых популярных западных фильмах, таких как «Мстители», «Черная Пантера» и «Стекло».

Тем не менее девушка все же появилась перед камерами, но сделала это, чтобы рассказать о своем ремонте. Но зрителей восхитила не новая отделка квартиры знаменитости, а ее преображение. С годами Софья превратилась в роскошную женщину с выразительным бюстом.

«Какая же она красивая», «Очень милый человек Софья!», «Отлично выглядит!», «Умная и красивая Сонечка», — прокомментировали пользователи.

Скромная Варя из «Солдатов» заставила мужчин потерять голову: перед такими формами не устоять
Фото: кадр из YouTube-видео (2019), кадры из сериала "Солдаты" (2004-2014)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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