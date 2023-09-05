Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети

Алина Кабаева часто появляется в основанной ей Академии художественной гимнастики «Небесная грация». Каждый ее визит в центр, где занимаются самые перспективные спортсменки страны, привлекает к себе повышенное внимание.

В Сети обсуждают новое видео с олимпийской чемпионкой, опубликованное в Telegram-канале академии. Для встречи с тренерами и воспитанницами Кабаева выбрала эффектный и неожиданный образ. Знаменитость променяла спортивную форму на белое нежное платье. Новый имидж произвел фурор.

Поклонники сравнили гимнастку с очаровательной невестой.

«Похоже на скромное, но свадебное платье», «Алине очень идет белый цвет», «Такое простое и при этом нарядное платье», — заметили интернет-пользователи.

К слову, одна из самых влиятельных женщин России тщательно скрывает детали личной жизни. Фанаты мечтают увидеть свадебные фото прославленной гимнастки, но при этом даже не знают, вышла она замуж или до сих пор остается свободной.