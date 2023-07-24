Скривитесь, увидев, что сотворила Элис из «Сумерек» со своим лицом: копия Майкла Джексона

Эшли Грин сыграла в нашумевших «Сумерках» второстепенную, но яркую и запоминающуюся роль. Она перевоплотилась в очаровательную вампиршу Элис. Многие зрители симпатизировали этой героине намного больше, чем Белле Свон.

В этом году Эшли отметила свое 36-летие. Со времен «Сумерек» актриса кардинально изменилась — теперь в ней не узнать ту эффектную брюнетку с изящными чертами. Грин пристрастилась к пластике и превратилась в другого человека. Она сменила имидж и сделала ринопластику, правда, это не пошло ей на пользу.

«Раньше миловиднее была, теперь жирок юношеский сошел, лицо жестче стало, больше всего нос „оголился“», «Стала неузнаваемой какой-то», «Такая хорошенькая была в первых „Сумерках“, а потом перекроила лицо на манер Майкла Джексона», — пишут об Эшли пользователи Сети.

К слову, карьерные дела Грин тоже идут не лучшим образом. Уже к моменту окончания «Сумерек» у актрисы была сомнительная репутация. Эшли требовала повышения гонорара, но продюсеры не соглашались. Встал вопрос об увольнении актрисы, и она в итоге сдалась. Однако Эшли все равно попала в черный список артистов-скандалистов.