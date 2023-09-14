Скрипач с «Евровидения» совсем сдал: после полицейского расследования на Рыбака объявили охоту

В 2009 году на «Евровидении» в Москве произвел фурор конкурсант из Норвегии. Обаятельным парнем со скрипкой оказался Александр Рыбак, музыкант родом из Беларуси. После триумфа на конкурсе исполнитель стал мировой звездой, но последнее время о нем ничего не слышно.

Фанаты переживают, почему Рыбак так редко дает концерты и выпускает новые хиты. Правду озвучил сам певец. Оказывается, знаменитость переживает не лучшие времена. 37-летний артист столкнулся с неадекватными поклонниками. Сумасшедшая женщина каждый день дежурила у его дома, а некий анонимный пользователь преследовал всех девушек, связанных со скрипачом.

Карьеру пришлось поставить на паузу: теперь Александру Рыбаку предстоят судебные заседания. Также певец добавил, что, вопреки слухам, живет не в США, а в Норвегии, в которой провел большую часть своей жизни.