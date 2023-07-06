Скрипач из «Кин-дза-дза!» пропал с экранов, но прославился: взгляните, кем он стал

Фантастическая трагикомедия «Кин-дза-дза!» прославила начинающего актера Левана Габриадзе на всю страну. Он сыграл флегматичного и трогательного скрипача Гедевана, верного друга дяди Вовы.

17-летний Леван попал на съемки неслучайно. Дело в том, что он является сыном Резо Габриадзе, который написал сценарий к фильму. Ранее Леван уже снимался в картине «Трудное начало» в эпизодической роли. После триумфа «Кин-дза-дзы!» артисту прочили оглушительную карьеру, однако актером он так и не стал.

В начале 90-х Леван появился в фильме «Паспорт», после чего занялся режиссурой. В 2010 году он снял ленту «Выкрутасы» с Милой Йовович, а в 2015 — суперуспешный американский хоррор «Убрать из друзей». Бюджет фильма составил один миллион долларов, а выручил 64 миллиона.

Сегодня 53-летний Леван уже не похож на того робкого скрипача. Теперь он взрослый солидный мужчина с интеллигентной наружностью: очки, бородка, рубашки. Возраст пошел Габриадзе на пользу.