Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов

В российский прокат вышла новая драмеди-триллер «Девушка Миллера». В мире премьера состоялась еще в 2024 году, и за это время западные зрители уже успели разнести фильм в пух и прах. Теперь и российская публика единодушна: в среднем проект получает лишь 5,5 баллов, а некоторые критики и вовсе называют его худшей картиной года.

Что удивительно — на первом плане звезды. Дженна Ортега и Мартин Фриман отыгрывают свои роли профессионально, но на экране они не смотрятся как дуэт. Слишком мало внутренней химии, а главное — слишком слабый сценарий, чтобы даже такие знаменитости смогли его вытянуть.

Сюжет и проваленные ожидания

Кайро Свит (Ортега), выпускница старших классов, которая умирает от скуки в захолустном Теннесси. Ее тоску подмечает новый преподаватель литературы Джонатан Миллер (Фриман) — человек, который сам некогда мечтал стать писателем, но выбрал путь преподавателя и теперь глубоко несчастен.

Завязка обещает сильную драму: она — юное дарование, он — несбывшийся автор с жизнью, полной упущенных возможностей. Между ними постепенно выстраивается связь, балансирующая между дружбой, наставничеством и опасным влечением.

Заранее проигрышное поле битвы — конфликт разворачивается между учителем и школьницей, и какой бы ни была мотивация, виноватый уже предопределен, — отмечают рецензенты.

В том, что могло стать психологическим исследованием или остросоциальной драмой, зрители увидели лишь неудачную попытку скрестить «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту». Режиссер словно взял две сильные идеи, но не смог развить ни одну. В результате на экране — «мыльная опера» с претензией на глубину.

Здесь важно было показать моральную проблематику, внутренние конфликты и последствия. Но «Девушка Миллера» оставляет лишь ощущение пустоты.

Главные герои испытывали нечто, похожее на похоть, что сделало картину в меру пошлой и тривиальной, — говорят обозреватели.

