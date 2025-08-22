Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов

Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов

22 августа 2025 17:09
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов

Если думали сходить в кино — лучше пропустить.

В российский прокат вышла новая драмеди-триллер «Девушка Миллера». В мире премьера состоялась еще в 2024 году, и за это время западные зрители уже успели разнести фильм в пух и прах. Теперь и российская публика единодушна: в среднем проект получает лишь 5,5 баллов, а некоторые критики и вовсе называют его худшей картиной года.

Что удивительно — на первом плане звезды. Дженна Ортега и Мартин Фриман отыгрывают свои роли профессионально, но на экране они не смотрятся как дуэт. Слишком мало внутренней химии, а главное — слишком слабый сценарий, чтобы даже такие знаменитости смогли его вытянуть.

Сюжет и проваленные ожидания

Кайро Свит (Ортега), выпускница старших классов, которая умирает от скуки в захолустном Теннесси. Ее тоску подмечает новый преподаватель литературы Джонатан Миллер (Фриман) — человек, который сам некогда мечтал стать писателем, но выбрал путь преподавателя и теперь глубоко несчастен.

Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов

Завязка обещает сильную драму: она — юное дарование, он — несбывшийся автор с жизнью, полной упущенных возможностей. Между ними постепенно выстраивается связь, балансирующая между дружбой, наставничеством и опасным влечением.

Заранее проигрышное поле битвы — конфликт разворачивается между учителем и школьницей, и какой бы ни была мотивация, виноватый уже предопределен, — отмечают рецензенты.

В том, что могло стать психологическим исследованием или остросоциальной драмой, зрители увидели лишь неудачную попытку скрестить «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту». Режиссер словно взял две сильные идеи, но не смог развить ни одну. В результате на экране — «мыльная опера» с претензией на глубину.

Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов

Здесь важно было показать моральную проблематику, внутренние конфликты и последствия. Но «Девушка Миллера» оставляет лишь ощущение пустоты.

Главные герои испытывали нечто, похожее на похоть, что сделало картину в меру пошлой и тривиальной, — говорят обозреватели.

Ранее мы писали: «Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера

Фото: Кадры из фильма «Девушка Миллера» (2024 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Микки Маус попал в «Шоу Трумана»: свежий мульт о мышке точно понравится тем, кто испытывал депрессию Микки Маус попал в «Шоу Трумана»: свежий мульт о мышке точно понравится тем, кто испытывал депрессию Читать дальше 23 августа 2025
Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков Первый тизер очередной копии «Бегущего по лезвию»: в касте Король Ночи, Драко Малфой и русский актер из американских боевиков Читать дальше 23 августа 2025
«Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене» «Вы думаете, я настолько глуп»: Лекс Лютор поставил на место всех, кто закатывал глаза из-за ляпа в «Супермене» Читать дальше 23 августа 2025
11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним 11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним Читать дальше 22 августа 2025
Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить Читать дальше 22 августа 2025
«Можно уже и не смотреть»: главный сюжетный поворот «Дьявол носит Prada 2» «слили» в Сеть — фанаты в бешенстве «Можно уже и не смотреть»: главный сюжетный поворот «Дьявол носит Prada 2» «слили» в Сеть — фанаты в бешенстве Читать дальше 22 августа 2025
Просто герои, просто едут в машине… но 92% свежести на RT: хоррор-сенсация вышла в 2025 году — пугают не монстры, а реальная жизнь Просто герои, просто едут в машине… но 92% свежести на RT: хоррор-сенсация вышла в 2025 году — пугают не монстры, а реальная жизнь Читать дальше 22 августа 2025
Дэвид Финчер снял хит про серийного убийцу с 90% от критиков на RT: вся слава досталась «Семи», но этот триллер наступает ему на пятки Дэвид Финчер снял хит про серийного убийцу с 90% от критиков на RT: вся слава досталась «Семи», но этот триллер наступает ему на пятки Читать дальше 21 августа 2025
«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов» «Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов» Читать дальше 21 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше