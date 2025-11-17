Скорсезе обожает смотреть советское кино для вдохновения: сам снялся в одной драме, а после высказался о Москве

До сих пор говорит о наших мэтрах с восторгом.

Для американского режиссёра, снявшего «Таксиста», «Отступников» и «Волка с Уолл-стрит», советская школа кино до сих пор остаётся не просто источником вдохновения, а настоящим фундаментом его кинематографического языка. Мартин Скорсезе, сегодняшний именинник, никогда этого не скрывал: он цитировал Эйзенштейна, пересматривал Пудовкина на площадке и лечил депрессию Вертовым.

Любовь к советскому кино

О «Александре Невском» он говорил совершенно прямолинейно:

«Я словно телепортировался на машине времени в 1242-й, где наблюдал за Ледовым побоищем!»

Для него монтаж Эйзенштейна — не музейная классика, а работа, которая остается актуальной и в 2025-м. То же касается и «Октября»: Скорсезе подчёркивал, что пропагандистские элементы можно вынести за скобки, но кадрирование и структура фильма остаются блестящими.

Интерес к советскому кино у него давний и личный. Во время съёмок «Казино» он смотрел Пудовкина, Довженко и Эйзенштейна практически каждый день.

«Это лучшее средство прийти в форму», — признавался мэтр. Монтаж 1920-х помогал ему рисковать, искать новые формы и избавлять от сомнений: именно Вертов спас его от творческой апатии при работе над «Славными парнями», когда Скорсезе включил 16-миллиметровую копию «Человека с киноаппаратом» и через пару минут понял, что снова хочет работать.

Как советские фильмы повлияли на его фильмы

Его увлечение было настолько глубоким, что советское кино стало референсом при создании «Банд Нью-Йорка». Скорсезе приносил на площадку схемы сцен из «Потемкина», рисунки из «Арсенала» и даже просил повторить энергетику уличной драки из первого звукового фильма Пудовкина «Дезертир».

Скорсезе в советском кино

В 1983 году Мартин сыграл в советском фильме «Анна Павлова» Эмиля Лотяну, появившись в роли итальянского импресарио Джулио Гатти-Казаццы. Он провёл в Москве две недели и потом восхищался в интервью:

«Москва мне очень понравилась своей самобытностью и величественностью». На тот момент он уже был автором «Злых улиц», «Таксиста» и «Бешеного быка», но с удовольствием согласился на небольшую роль ради друга-продюсера Майкла Пауэлла.

С возрастом эта любовь ничуть не ослабла. Наоборот — стала чище, точнее, глубже. Сегодня ему 83. Он по-прежнему снимает, пишет, спорит, размышляет — и по-прежнему смотрит советские фильмы, чтобы напоминать себе, «насколько широк язык кинематографа».

