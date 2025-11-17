Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Скорсезе обожает смотреть советское кино для вдохновения: сам снялся в одной драме, а после высказался о Москве

Скорсезе обожает смотреть советское кино для вдохновения: сам снялся в одной драме, а после высказался о Москве

17 ноября 2025 16:11
Скорсезе обожает смотреть советское кино для вдохновения: сам снялся в одной драме, а после высказался о Москве

До сих пор говорит о наших мэтрах с восторгом.

Для американского режиссёра, снявшего «Таксиста», «Отступников» и «Волка с Уолл-стрит», советская школа кино до сих пор остаётся не просто источником вдохновения, а настоящим фундаментом его кинематографического языка. Мартин Скорсезе, сегодняшний именинник, никогда этого не скрывал: он цитировал Эйзенштейна, пересматривал Пудовкина на площадке и лечил депрессию Вертовым.

Любовь к советскому кино

О «Александре Невском» он говорил совершенно прямолинейно:

«Я словно телепортировался на машине времени в 1242-й, где наблюдал за Ледовым побоищем!»

Для него монтаж Эйзенштейна — не музейная классика, а работа, которая остается актуальной и в 2025-м. То же касается и «Октября»: Скорсезе подчёркивал, что пропагандистские элементы можно вынести за скобки, но кадрирование и структура фильма остаются блестящими.

Скорсезе обожает смотреть советское кино для вдохновения: сам снялся в одной драме, а после высказался о Москве

Интерес к советскому кино у него давний и личный. Во время съёмок «Казино» он смотрел Пудовкина, Довженко и Эйзенштейна практически каждый день.

«Это лучшее средство прийти в форму», — признавался мэтр. Монтаж 1920-х помогал ему рисковать, искать новые формы и избавлять от сомнений: именно Вертов спас его от творческой апатии при работе над «Славными парнями», когда Скорсезе включил 16-миллиметровую копию «Человека с киноаппаратом» и через пару минут понял, что снова хочет работать.

Как советские фильмы повлияли на его фильмы

Его увлечение было настолько глубоким, что советское кино стало референсом при создании «Банд Нью-Йорка». Скорсезе приносил на площадку схемы сцен из «Потемкина», рисунки из «Арсенала» и даже просил повторить энергетику уличной драки из первого звукового фильма Пудовкина «Дезертир».

Скорсезе обожает смотреть советское кино для вдохновения: сам снялся в одной драме, а после высказался о Москве

Скорсезе в советском кино

В 1983 году Мартин сыграл в советском фильме «Анна Павлова» Эмиля Лотяну, появившись в роли итальянского импресарио Джулио Гатти-Казаццы. Он провёл в Москве две недели и потом восхищался в интервью:

«Москва мне очень понравилась своей самобытностью и величественностью». На тот момент он уже был автором «Злых улиц», «Таксиста» и «Бешеного быка», но с удовольствием согласился на небольшую роль ради друга-продюсера Майкла Пауэлла.

Скорсезе обожает смотреть советское кино для вдохновения: сам снялся в одной драме, а после высказался о Москве

С возрастом эта любовь ничуть не ослабла. Наоборот — стала чище, точнее, глубже. Сегодня ему 83. Он по-прежнему снимает, пишет, спорит, размышляет — и по-прежнему смотрит советские фильмы, чтобы напоминать себе, «насколько широк язык кинематографа».

Круче «Интерстеллара», «Начала» и «Довода» вместе взятых: Нолан считает другой свой фильм лучшим в карьере — вот только его «украл» Скорсезе.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Анна Павлова» (1983)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Одна сцена в этом фильме СССР стоила $100 млн — вот что значит снимать без спецэффектов: «Матрица» и «Перл-Харбор» со своими рекордами даже не близко Читать дальше 9 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР 382 млн просмотров не случайно: 48-я серия «Маши и Медведя» выглядит как прямая отсылка на классику — очевидно для тех, кто рос в СССР Читать дальше 9 декабря 2025
Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Читать дальше 7 декабря 2025
«Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест) «Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест) Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше