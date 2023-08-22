Скорпионы будут на высоте, а Раки получат радостные вести: ежедневный гороскоп на 23 августа

Предстоящая среда окажется весьма насыщенной для всех знаков зодиака. Серьезные разговоры, обсуждение прошлого и неожиданные новости ждут большинство людей.

Овен

Представителям этого знака лучше посвятить день кропотливой работе. Медленная и увлеченная работа поможет открыть окружающим ваши лучшие качества, а новые знакомые окажутся приятно удивлены этим навыкам.

Телец

Тельцам астрологи советуют не избегать важных разговоров. В беседах могут разрешиться как давние вопросы, так и появиться заманчивые предложения о проектах, совместном сотрудничестве и даже путешествиях.

Близнецы

Близнецам необходимо сконцентрироваться на делах, которые они откладывали в последнее время. Ремонт техники, поход к врачу или разбор гардероба — именно эти задачи будут решаться в предстоящую среду легко и непринужденно.

Рак

Астрологи уверены: Раков жду неожиданные и приятные новости. Они смело могут рассчитывать на предложение о работе мечты или на совместное путешествие, в которое их позовет кто-то из близких.

Лев

Львам не стоит отворачиваться от своего прошлого. Даже простое копание в шкафах может привести к размышлениям о прошедших днях. А некоторые выводы, которые Львы сделают, помогут им совершенно иначе взглянуть на то время.

Дева

Предстоящую среду астрологи рекомендуют посвятить старым вопросам, которые так и не были разрешены. Девам стоит вернуться к давним проблемам, ведь теперь они готовы обсуждать их.

Весы

Весам необходимо разобраться с собственными финансами. Звезды помогут справиться с этой скучной работой, которая покажется на удивление легкой и простой.

Скорпион

Скорпионов ждет удачный день. Общение поможет наладить новые контакты, а старые знакомые порадуют хорошими новостями. Верным союзником в течение всей среды станет внутренняя проницательность.

Стрелец

Стрельцам необходимо не привлекать к себе излишнего внимания. Суета общения только испортит день, а наибольшего успеха можно достигнуть, оставаясь наедине со своими мыслями.

Козерог

Представителям этого знака не стоит отворачиваться от своей внутренней любознательности и проницательности. Новые друзья будут поражены их внутренним миром, а старые знакомые порадуют неожиданными и приятными новостями.

Водолей

Именно в среду Водолеям нужно начать важную и сложную работу. Совещания и переговоры могут затянуться на недели, но в итоге непременно приведут к успеху.

Рыбы

Рыбам, как уверены астрологи, необходимо внимательно отнестись к своему окружению. Давние знакомые могут выйти на связь с интересным предложением, а близкие друзья неожиданно позовут в большое путешествие.