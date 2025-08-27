Меню
Скоро в школу: настроиться на учебный год поможет тест — угадайте фильм СССР по кадру с занятий

27 августа 2025 13:46
На 7/7 вопросов ответят только те, кто вырос на советском кино.

Лето потихоньку сдаёт позиции, и уже чувствуется лёгкий (а у кого-то и очень сильный) осенний ветерок. Скоро — День знаний, и, кажется, некоторые родители переживают за этот момент даже больше, чем сами дети.

Готовиться к школе можно по-разному: покупать тетрадки, выбирать рюкзак... или просто вспомнить то самое школьное настроение с помощью добрых советских фильмов. Предлагаем сделать это с пользой для ума и души — пройти наш новый тест!

Сможете ли вы угадать культовые фильмы о школе всего по одному кадру? Проверим, насколько крепка ваша память.

