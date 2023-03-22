Скоро увидит детей: названы сроки восстановления Романа Костомарова

Вот уже третий месяц Роман Костомаров находится под наблюдением врачей. Фигурист, которому диагностировали пневмонию и сепсис, оказался на грани жизни и смерти, но теперь появились основания говорить, что все самое страшное позади.

Чтобы спасти олимпийского чемпиона, медикам пришлось провести ему ампутацию стоп. Согласно информации в Сети, спортсмен остается подключенным к системе ИВЛ. Кроме того, он похудел на 25 килограммов. Тем не менее появляются новости о том, что состояние фигуриста пусть медленно, но улучшается.

Журналистам портала PopCornNews удалось выяснить у врача-пульмонолога Вячеслава Овечкина сроки восстановления Костомарова. Поклонники звезды фигурного катания могут выдохнуть: совсем скоро он увидит своих детей.

По словам специалиста, реабилитация знаменитости займет примерно полгода. Эксперт подчеркнул, что, как только закончится потребность в стационаре и состояние фигуриста окончательно стабилизируется, его выпишут домой.