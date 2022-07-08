Скоро свадьба? Мари Краймбрери подловили на нелепой лжи

Поклонники Мари Краймбрери подозревают, что вскоре певица выйдет замуж. Несколько дней назад исполнительницу заметили в Армении. Она прогуливалась по улицам под руку с мужчиной, в котором пользователи Сети без труда узнали Даву. О романе певицы с Давидом Манукяном слухи ходят уже очень давно. Пару то и дело встречали папарацци. Но на прямые вопросы про их отношения с Давой Мари неизменно отвечала, что они лишь друзья.

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Теперь фанаты подловили Краймбрери на нелепой лжи. Они предполагают, что Манукян отвез певицу в Армению не просто так, а чтобы познакомить с родителями. Ранее он говорил, что в этом году собирается жениться и завести семью, а теперь, видимо, перешел к решительным действиям. На снимках Мари из путешествия пользователи Telegram-канала «Светские хроники » заметили кольцо на безымянном пальце. Возможно, помолвка звезд уже состоялась.