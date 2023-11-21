Скоро совсем забудем: женское имя, популярное в СССР, больше никому не нужно

Советские родители тщательно подходили к выбору имени для детей. Мальчиков и девочек называли в соответствии с модой. И некоторые из этих имен оставались популярными в течение многих лет.

Так, на протяжении нескольких десятилетий чаще всего из роддомов выписывались новорожденные Елены. По данным СМИ, 155 девочек из тысячи носили именно это имя. Лишь в 80-х Лены уступили пальму первенства Натальям.

Но уже в 90-х Лена резко стала терять популярность. Год от года молодые родители все чаще отказывались от этого имени. И в 2023-м году оно оказалось уже на 60-й строчке, уступив место, например Софиям, Викториям и Евам.

Исследователи не скрывают: имя Елена, которое было популярно еще в Древней Греции, совсем скоро не будет востребовано. Родители перестанут так называть девочек, а вернуться в обиход оно может только через несколько десятилетий.