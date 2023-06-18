Скоро еще и усы вырастут: народ в ужасе от фото дочери Лорак

Ани Лорак впервые стала матерью летом 2011 года, когда на свет появилась ее дочь София. Наследница знаменитости и ее возлюбленного Мурата Налчаджиоглу после развода родителей осталась жить с матерью, которая старательно скрывала ее от внимания публики. Девочка крайне редко появляется в социальных сетях певицы, но иногда Лорак все же делится свежими снимками дочери.

Так, недавно в блоге звезды сцены появился кадр, приуроченный ко дню рождения дочери. На фотографии Лорак позирует с Софией на фоне эффектного торта, а в подписи можно увидеть весьма трогательное поздравление имениннице.

Фанаты не оставили без внимания кадр, но многие были шокированы фотографией. Как отметили пользователи Сети, София все больше и больше становится похожа на своего отца, перенимая его восточную внешность. Подписчики же не ожидали подобных изменений и были уверены, что девочка будет похожа на свою мать.