Скоро будет штопать носки: скупость Кейт Миддлтон поразила даже британцев

Кому уж точно не приходится жаловаться на свое благосостояние, так это Кейт Миддлтон. Будущая королева-консорт Великобритании может позволить себе любой каприз, но предпочитает скромничать.

Для поклонников принцессы Уэльской не секрет, что она часто отдает предпочтение масс-маркету, а не люксовым брендам. И пока одни восхищаются непритязательностью монаршей особы, другие не разделяют ее выбор.

В полку хейтеров прибыло после того, как на церемонии вручения наград премии BAFTA Миддлтон засветилась в белоснежном платье от Alexander McQueen. Многие тут же вспомнили, что в этом наряде Кейт уже красовалась в 2019 году.

Чтобы несколько разнообразить свой аутфит, супруга принца Уильяма изменила его, заменив декоративные цветы на шлейф. Вот только находчивость Кейт не оценили по достоинству. Подобное поведение знаменитости поразило даже британцев, большая часть из которых души не чают в Миддлтон. Многие отмечают, что принцесса слишком скупа, и если так пойдет и дальше, то вскоре она вообще начнет штопать носки.