«Скорее мать султана, а не жена»: в финале «Великолепного века» между Сулейманом и Хюррем пропала страсть — все из-за одного запрета

Поклонники сразу заметили, что у героев больше «не было притяжения».

Отношения Хюррем и Сулеймана — настоящая душа «Великолепного века». Именно страсть, романтика и преданность парочки не давали зрителям оторваться от экрана.

Но ближе к финалу от былых чувств будто не осталось и следа: пылкие взгляды сменились более робкими и вдумчивыми, а поцелуи стали ограничиваться скромным «чмок» в лоб.

Почему же искра между ними угасла? Причина кроется не в выдумках сценаристов, а в смене актрисы.

Почему отношения Сулеймана и Хюррем «остыли»?

После ухода Мерьем Узерли роль Хюррем досталась актрисе Вахиде Перчин. Но у неё были строгие условия: в её контракте отдельным пунктом стоял запрет на любовные сцены. Она даже отказалась целоваться с Халитом Эргенчем (Сулейманом).

Это решение было связано с личными переживаниями актрисы — она тяжело перенесла развод, и съёмки в романтических сценах давались ей крайне тяжело. Поклонники, конечно, уважают её выбор, но именно из-за этого химия между персонажами попросту испарилась.

Что говорили зрители о паре Сулеймана и Хюррем в финале

Формально этот «холод» можно было списать на возраст и усталость героев от многолетней борьбы за власть. Страсть действительно могла перерасти в тихую, спокойную любовь.

Но зрители, привыкшие к их горячим чувствам, такой резкой перемене не обрадовались:

«Она скорее играла мать султана, а не жену. Не было сексуального притяжения»,

«С приходом Перчин потеряла интерес к сериалу. Для меня Хюррем всегда была и будет только Мерьем Узерли и никто другой»,

«Вообще не воспринимаю! Абсолютно безразлична была её героиня, не сопереживала ей, как это было в первые три сезона».

Так что исчезновение романтики — это скорее вынужденная мера, продиктованная реальными обстоятельствами, а не творческим замыслом или историческими фактами. Кстати, недавно мы рассказывали, как сериал переврал судьбу гарема после смерти Сулеймана.