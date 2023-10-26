Скорбящего о брате комика Пономаренко экстренно госпитализировали: подробности произошедшего

Знаменитый дуэт братьев Пономаренко много лет радовал зрителей точными пародиями и искрометными шутками. Увы, звездные родственники больше никогда не выступят на одной сцене: в декабре прошлого года Александр скончался от рака желудка. После смерти близнеца проблемы начались и у Валерия.

Недавно комика экстренно госпитализировали. Вся страна переживала за состояние участника «Аншлага». Тревожное молчание лишь накаляло обстановку. Оказалось, артист прошел через сложную операцию на сосудах. К счастью, врачи успешно справились с поставленной задачей.

Валерий Пономаренко связался с журналистами и рассказал, что чувствует себя намного лучше. Теперь ему понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя и вернуться к работе. Вероятно, знаменитость подкосила тяжба с вдовой родного брата: родственники серьезно поругались из-за денег и наследства.