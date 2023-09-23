Скорая оказалась бессильна: как Пахмутова отреагировала на смерть мужа

16 сентября ушел из жизни Николай Добронравов, легендарный советский поэт-песенник и киноактер. Мэтру было 94 года. У него осталась супруга — 93-летняя Александра Пахмутова. Композитору до последнего не сообщали о кончине любимого мужа, но вечно скрывать трагическое известие невозможно.

Близкие боялись, что Пахмутовой станет плохо. Знаменитости даже вызвали скорую перед тем, как объявить страшную новость. Окружение пары ждало любую реакцию, но поведение автора шлягеров «Беловежская пуща» и «Главное, ребята, сердцем не стареть» шокировало всех.

Александра Николаевна стойко приняла известие. Узнав о смерти своего соавтора и спутника жизни, пожилая женщина погрузилась в скорбь. Но Пахмутова давно была готова к подобному исходу. Последние годы Добронравов сильно болел и уже не вставал с постели. Похороны поэта состоятся на столичном Новодевичьем кладбище 20 сентября, пишет «Московский комсомолец».