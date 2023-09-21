Скончался в 27 и даже не увидел: как выглядит внебрачный сын Михайловского из «Вам и не снилось...»

Никита Михайловский прожил недолгую, но яркую жизнь. Артист снялся в таких картинах, как «Объяснение в любви», «Дети как дети», «Вам и не снилось...», «Зонтик для новобрачных» и «Акселератка». В 27 лет звезды советского кино не стало: его жизнь унес лейкоз. Через много лет после смерти актера всплыли неожиданные подробности из его биографии.

Михайловский был женат дважды. От первой жены у него осталась дочь София, во втором браке артист так и не обзавелся детьми. Оказалось, был у знаменитости и внебрачный ребенок. Сережу в 1987 году родила Алина Тулякова. Доподлинно не известно, догадывался ли актер о существовании сына или же пребывал в неведении.

Сергей узнал о родном отце лишь в 16 лет, ведь мама долго скрывала от него правду. Молодой человек окончил школу в столице Беларуси, а затем отучился в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Сегодня отпрыск звезды занимается живописью и дизайном, шоу-бизнес мужчину не привлекает.