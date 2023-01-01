Сколько женщина-трансформер зарабатывает «голыми» фото: от цифр глаза на лоб лезут

Модель Джессика Алвес знает, как играючи зарабатывать баснословные гонорары. Основная деятельность девушки сосредоточена на площадке Only Fans, которая и озолотила модель.

Трудно поверить, но несколько лет назад Алвес выглядела совсем по-другому. Дело в том, что будущая модель родилась мужчиной. Тогда его звали Родриго. Молодой человек прославился своей страстью к пластическим операциям, ведь он хотел стать воплощением «живого Кена».

Но два года назад Родриго осознал себя как женщина и снова принялся видоизменять свое тело. С помощью пластики мужчина не только сменил пол, но даже начал трансформироваться в Барби.

На все метаморфозы Джессика потратила свыше 70 миллионов рублей. Но по бюджету модели это никак не ударило, ведь баснословный заработок на Only Fans с лихвой покрыл огромные расходы.

Ежемесячная подписка на аккаунт Алвес, где модель выкладывает откровенный контент, обходится пользователям в 15 долларов. А желающих полюбоваться на «живую Барби» огромное множество.