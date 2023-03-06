Сколько же это стоило? Правда о сериале «Клон» вас шокирует

Премьера сериала «Клон» состоялась через месяц после теракта 11 сентября в США. Выпускать теленовеллу на 221 эпизод о жизни в том числе и мусульман было рискованно. Особенно если учесть, каким дорогим получился проект. На одну серию тратили порой более 50 000 долларов. Затратным предприятием были съемки в пустыне, где на 50-градусной жаре ломались камеры, а у съемочной группы плавились подошвы обуви.

Режиссер Жайме Монжардим рассказывал, что кроме 25 верблюдов, необходимых в качестве реквизита, создатели «Клона» превратили все местные магазины в гримерки для актеров и монтажные комнаты. По возвращении в Бразилию на студии «Глобо» построили два искусственных города. На двух главных улицах и 6 переулках 830-метровой копии марокканского города Фес расположились дом Али, дом Саида и многочисленные магазины, а в реплике одного из районов Рио-де-Жанейро — дом Латифы и Мухаммеда.

Риск авторов, которые не жалели денег на съемки, а также участников, которые снимались под палящим солнцем, невзирая на ядовитых змей и лихорадку денге, был оправдан. Сериал получил 17 премий и любовь зрителей в 90 странах мира.