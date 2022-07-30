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Сколько заработали звезды «Кавказской пленницы» в пересчете на нынешние деньги

30 июля 2022 12:13
Сколько заработали звезды «Кавказской пленницы» в пересчете на нынешние деньги

Миллионы им и не снились.

Вот уже больше полувека комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница» радует зрителей. Фильм растащили на цитаты, а исполнители главных ролей стали кумирами миллионов. Правда, в отличие от звезд 21 века, советские знаменитости не могли рассчитывать на баснословные гонорары и довольствовались в основном любовью поклонников.

На Дзен-канале «Горожанин» сделали перерасчет зарплат артистов, снявшихся в «Кавказской пленнице», на нынешние деньги и ахнули. В 1966 году один съемочный день Юрия Никулина и Александра Демьяненко оценивался в 5000 тысяч современных рублей. Георгий Вицин получал 4000, Евгений Моргунов – 2500. Молодая Наталья Варлей в те годы не обладала никакими званиями и могла рассчитывать на зарплату в 1350 рублей за смену.

А теперь сравним, сколько платят российским актерам первого дивизиона. Так, Алексей Серебряков в интервью Юрию Дудю признавался, что его съемочный день стоит 300-400 тысяч рублей. Кроме того, известно, что Павел Прилучный получает за рабочую смену около 500 тысяч, а Данила Козловский – от 500 тысяч до миллиона рублей.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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