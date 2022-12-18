Сколько заработал автор хита «Черные глаза»: ответ станет для россиян сюрпризом

Айдамир Мугу представил свою песню «Черные глаза» в 2004 году. В то время артисту было всего 14 лет, но это не помешало ему покорить сердца миллионов слушателей по всей стране. Поклонники предполагали, что хит, который звучал из каждой колонки, обогатил молодого музыканта, но их предположения не оказались правдой.

Дело в том, что Айдамир не получил большую часть авторских отчислений. Причиной этому, как пишут СМИ, стали неправильно заполненные документы. После он так и не выпустил подобных популярных песен и не смог обогатиться благодаря своему творчеству.

Однако нельзя сказать, что музыкант не заработал ничего на своей композиции. Отчислений хватило, чтобы он построил особняк для своей семьи, где жил с супругой. Одновременно с этим семья Айдамира сразу же открыла собственный бизнес. Но родные артиста так и не рассказали, помогли ли им в этом гонорары их звездного сына.