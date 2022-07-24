Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали

Например, звезде Бондианы Дэниелу Крэйгу за роль в двух частях ленты «Достать ножи» заплатили рекордные 100 млн. долларов. Актеры фильмов для взрослых такими заработками похвастать не могут, да и получают гораздо меньше, чем думают зрители.

Средние расценки

В Голливуде знаменитости – женщины обычно зарабатывают чуть меньше, чем мужчины. А вот в индустрии фильмов для взрослых ситуация кардинально противоположная. Женщинам платят в среднем 1 тыс. долларов за сцену, а мужчинам – 600. Причем иногда эту сумму перечисляют за целый день работы.

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Самые популярные актрисы получают в 1.5-2 раза больше. Актеры же, даже самые востребованные, не смогут преодолеть планку в сумме 1.5 тысяч за эпизод. Чаще же заработок составляет не больше 900 долларов.

В России доход тех, кто снимается в фильмах для взрослых, намного ниже. Девушкам платят в среднем 100 долларов за сцену, парням – 50 долларов.

Немного зарабатывают и остальные члены съемочной группы. Вот их приблизительные заработки согласно рейтингу Forbes:

оплата за съемки 1 ленты для постановщиков составляет от 1 до 3 тыс.;

операторы получают в среднем 600-700 долларов;

гримерам платят до 150 долларов за макияж одного человека;

фотограф получает 500 долларов;

специалист по звуку – до 400 долларов за ленту;

сценаристу платят до 400 долларов за текст;

помощнику режиссера – около 200 долларов.

С учетом того, что съемки видео в среднем длятся 3-4 дня, заработную плату участников съемочного процесса нельзя назвать большой.

Гонорары актрис

В области фильмов для взрослых расчет заработка происходит сложнее, чем в классической киноиндустрии. Но есть и общие факторы, которые влияют на сумму. Известность и популярность – основные. К тому же, в расчет берут даже то, какое агентство представляет ту или иную актрису.

Гонорары могут быть совершенно разными. Востребованные звезды с мировым именем получают в десятки раз больше тех девушек, которые только начинают путь в карьере. Рассчитывают итоговую сумму также с учетом того, в каких эпизодах снималась актриса:

за съемки в «традиционной сцене» в среднем платят 900-1000 долларов (влияет общий бюджет ленты);

если в таком же эпизоде снимается популярная знаменитость, ей заплатят от 1.5 до 2 тысяч;

гонорар девушки, которая только пришла в профессию, за ту же сцену составит около 300 долларов;

если в контракте предусмотрены эпизоды экстремального содержания, оплата за участие в них достигает 2.5 тысяч.

Заработки актеров

Мужчинам изначально сложнее работать в индустрии фильмов для взрослых из-за более высокой конкуренции. В отличие от голливудских звезд, они получают меньше, чем коллеги женского пола. При этом гонорар не зависит от того, предусмотрены ли в видео сцены экстремального характера.

Актерам обычно платят фиксированную сумму, оговоренную в контракте. Ее устанавливают либо за съемки одной сцены, либо за полный рабочий день.

В среднем расценки за эпизод (либо весь день) для мужчин колеблются в пределах 500-600 долларов. Сумму могут повысить до 900 долларов, если актер уже давно снимается и обрел популярность у зрительской аудитории. Гонорар звезд с мировыми именами повышается до 1.5 тысяч.

Кто из знаменитостей заработал состояние на съемках

Даже с учетом скромных расценок на съемки в лентах, некоторые звезды фильмов для взрослых все же смогли неплохо заработать. Как, например, Дженна Джеймсон, которая неоднократно попадала в рейтинг Forbes. Ее состояние оценивают в 30 млн. долларов. На счету актрисы около 200 видео.

Тера Патрик, помимо съемок в фильмах, также владеет собственной студией и смогла заработать 15 млн. На третьем месте рейтинга расположилась Джесси Джейн с состоянием в 8 млн.