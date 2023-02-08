Сколько зарабатывала группа «Комбинация»: солистка раскрыла неприглядную правду

Группа «Комбинация» стала одним из открытий популярной музыки 90-х. Миллионы поклонников наизусть знали хиты артисток, которые звучали на каждой дискотеке, а самые преданные фанаты следовали за ними по всем концертным турам. Но такая популярность не сделала певиц баснословно богатыми.

По словам Татьяны Ивановой, которая начала выступать в группе с самого ее основания, несмотря на успех и миллионы фанатов, ни она, ни другие артистки не могли похвастаться большой зарплатой. Они получали такие скромные гонорары, что собственное жилье Татьяна смогла позволить себе лишь спустя годы экономии.

«На квартиру в Москве мне удалось накопить только через 20 лет», — рассказала Иванова в беседе с газетой «Жизнь».

Большую же часть зарплаты артистки тратили на покупку вещей у спекулянтов. Особенно они любили лосины, которые стали частью их фирменного стиля, и приобретали их у иностранных туристов. Одной из крупных покупок, на которую Иванова заработала самостоятельно, стал подержанный Mercedes.