Сколько зарабатывает Костомаров за один день: ахнете, узнав эту цифру

Людям с инвалидностью такие деньги и не снились.

Роман Костомаров принимает участие в съемках документального фильма «Киборг» о людях, живущих с искусственными конечностями. Недавно выяснилось, что фигурист делает это отнюдь не бесплатно. Сам спортсмен не разглашает условия контракта, но некоторые подробности всплыли в Сети.

В отличие от многих других документалок, «Киборга» на больших экранах показывать не будут. Об этом рассказал Алексей Остудин, занимающийся продюсированием проекта. Он также сообщил изданию BLITZ+, о какой сумме идет речь.

По словам Остудина, трехсерийный фильм будут показывать в онлайн-сервисе. Точного гонорара спортсмена продюсер не знает, но ориентируется на стандартные выплаты в аналогичных проектах. За участие в «Киборге» Костомаров может получить 1–2 миллиона рублей. Простые люди с инвалидностью в нашей стране о таких суммах могут только мечтать.