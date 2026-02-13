Сколько всего серий в «Магической битве»: объясняем, что смотреть, а что – можно легко пропустить

Манга «Магическая битва» начала выходить в 2018 году в журнале Weekly Shonen Jump. Это история про школьника Юдзи Итадори, который внезапно стал сосудом для некоего Короля проклятий, а после попал в магический техникум, где стал обучаться, как с этими проклятиями бороться.

Как и ожидается для сенэна, в тайтле много экшена, крутых драк и харизматичных героев. Сама манга уже полностью завершена, а вот аниме в самом разгаре. Сейчас как раз выходит третий сезон, а именно – его первая половина.

Если вы тоже решили начать просмотр, то мы собрали все сезоны с количеством серий в простую таблицу. Так вы ничего не упустите и не запутаетесь.

Название Количество серий Фильм «Магическая битва 0» 1 полнометражный фильм, который показывает предысторию 1 сезон 24 серии (начало основной истории) 2 сезон 23 серии (продолжение основной истории) 3 сезон (1 половина) 12 серий (история продолжается дальше, 12-й эпизод выйдет 26 марта)

Когда ждать вторую половину 3-го сезона – пока неясно, так как официального анонса не было. Кстати, еще вы можете наткнуться на 2 фильма – «Магическая битва: Тайная проверка» и «Магическая битва: Казнь».

Они, в отличие от «Магической битвы 0», являютя просто рекапами уже вышедших эпизодов, так что для полного погружения в историю они не нужны – достаточно нулевого фильма и 3-х имеющихся сейчас сезонов.