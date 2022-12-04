Сколько татуировок скрывает Федор Бондарчук? Правду раскрыли случайно

Федор Бондарчук не из тех, кто докладывает поклонникам о каждом своем шаге. Скрывает режиссер от публики и свои татуировки. Но, как говорится, все тайное всегда становится явным.

В интервью порталу «7 дней » кинодел обмолвился о том, что нательные рисунки многое для него значат. Как оказалось, на спине у него набит крест, а на предплечье — некий узор, который Бондарчук считает своим оберегом. Также на плече знаменитости есть тату со знаком Желтого Воина, призванным увеличивать силу ума и придавать бесстрашие. Все эти рисунки попадались на глаза фанатам случайно.

Но и это еще не все. Режиссер набил имена своих старших детей, а также имя теперь уже бывшей жены — известной модели и телеведущей Светланы Бондарчук. Теперь поклонники гадают, свел ли или перебил Федор Сергеевич эту татуировку, а также задаются вопросом о том, набил ли он имя своей новой жены Паулины Андреевой и сына Ивана, которого она ему родила в марте прошлого года.