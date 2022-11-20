Сколько стоит вечер за одним столиком с Меган и Гарри: от цены голова закружится

Меган Маркл и принц Гарри регулярно оказываются в центре скандалов. В этот раз супруги столкнулись с критикой публики из-за цены билетов на ужин, который можно провести в их компании.

Дело в том, что в ближайшие дни герцог и герцогиня станут гостями церемонии «Пульс надежды», где, как ожидается, получат награду за свою благотворительную деятельность. При этом предстоящий гала-концерт станет открытым мероприятием и каждый желающий сможет на нем поприсутствовать, ведь достаточно лишь приобрести соответствующие билеты.

Как утверждают СМИ, можно сесть за один стол с Меган Маркл и принцем Гарри, купив пакет «Пионер». В этом случае гость церемонии сможет привести трех спутников и, вероятнее всего, проведет время с герцогом и герцогиней, однако организаторы не дают гарантий, что они действительно посетят вечер. Стоит же такое предложение 1 млн долларов, а следующее по цене предложение обойдется в 500 тысяч, но при его покупке гости уже не смогут пообщаться с членами королевской семьи.

Подобные расценки возмутили публику. Пользователи Сети тут же начали сравнивать Меган Маркл и принца Гарри с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, которые тоже в ближайшее время окажутся гостями подобного мероприятия. И вместе со старшим сыном Карла III вечер будет полностью бесплатным, но попасть на него возможно лишь по приглашениям. Как уверены поклонники, такое отношение выглядит намного честнее, ведь принц Уильям и Кейт Миддлтон не пытаются заработать на желании фанатов их увидеть.