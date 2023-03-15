Сколько стоит попасть в хаммам Хюррем-султан: держитесь за стол, чтобы не упасть

Многие локации из сериала «Великолепный век» не декорации, а действующие объекты, которые превратились в место притяжения для туристов. Один из самых ярких примеров — хаммам Хюррем-султан.

Комплекс исторических бань, расположенных на площади Султанахмет в сердце Стамбула, был построен при Сулеймане Великолепном. А сподвигло его на это покушение на возлюбленную. Согласно легенде, Ибрагим-паша задумал устранить хасеки и подбросил в фонтан, куда она приходила умываться, ядовитых змей. Она осталась невредима, а султан, узнав о попытке убийства, повелел снести фонтан и построить на его месте бани.

Новаторство купальни, за 400 с лишним лет пережившей не одну войну и стихийное бедствие, заключалось в том, что женская и мужская половины были симметричными. Убедиться в этом можно и сегодня, но удовольствие выглядит недешевым. Попасть в хаммам к самой Роксолане стоит от 55 до 185 евро (4400 и 14 900 рублей соответственно). При этом в билет за 4400 рублей входит обычное мытье с получасовым доступом в парную. А за 14 900 — двухчасовая спа-процедура с парением, скрабированием всего тела, маской для лица и чаепитием с фруктами. Для любителей золотой середины рекомендуют Pir-Ü Pak — 45 минут хаммама с массажем головы, шеи, пилингом спины и щербетом напоследок. Такой билет стоит 80 евро (6850 рублей).