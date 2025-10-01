Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)

Вы наверняка считаете, что знаете «Служебный роман» наизусть. Цитаты сами срываются с языка, а образ Алисы Фрейндлих в роли Мымры стал вечным мемом. Но так ли вы сильны в деталях?

За кадром остались мелочи, которые и создают ту самую магию Рязанова. Цена неловкого подарка, название учреждения, где работали герои, и другие забавные нюансы, которые стираются из памяти, уступая место крылатым фразам.

Готовы доказать, что вы смотрите дальше цитатников? Тогда наш тест — для вас. Проверим, настоящий ли вы эксперт по «Служебному роману» или просто хорошо запоминаете главные реплики героев.

