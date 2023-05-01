Сколько стоило мороженое в СССР: вспомним и прослезимся

Главным идеологом популяризации мороженого в СССР был нарком пищевой промышленности Анастас Микоян. Благодаря ему советский пломбир стал визитной карточкой страны, о которой до сих пор с ностальгией вспоминают многие граждане. Не в последнюю очередь из-за соотношения цены и качества у этого продукта.

В 1936 году в СССР производили в 30 раз меньше мороженого, чем в США. Микоян призывал нарастить темпы производства, закупить больше оборудования для хладокомбинатов. Благодаря советскому пищепрому через 20 лет в Союзе качественного мороженого было не только много, но оно и стоило дешево, поэтому его мог позволить себе каждый.

Пломбир в вафельном стаканчике обходился в 19 копеек. Мороженое с пониженным содержанием молочного жира — молочное или фруктовое — продавали по 7 и 9 копеек соответственно. Эскимо можно было купить за 22 копейки, а мороженое с кремовой розочкой стоило 28 копеек.