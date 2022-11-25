Сколько стоил гимн СССР: эта фантастическая сумма лишит вас дара речи

Торжественный гимн СССР был принят в 1943 году. За слова отвечали Сергей Михалков и Эль-Регистан, а музыку написал Александр Александров. Создатели композиции в течение многих месяцев представляли руководству партии свои варианты, а за свои труды получили весьма щедрый гонорар.

Так, изначально маршал Климент Ворошилов пригласил к работе над мелодией несколько творческих коллективов. Все они предлагали свои варианты, которые Сталин, Молотов и другие первые лица партии отвергали. И спустя несколько месяцев и десяток забракованных мелодий они утвердили вариант Михалкова и его коллег.

Руководство партии понимало, как много сил авторы потратили на свой вариант. Так что каждый из трех авторов получил весьма впечатляющую премию в 100 тысяч рублей. Подобная сумма была больше годовой зарплаты многих граждан страны, а личный автомобиль «Москвич», который являлся пределом мечтаний, стоил всего лишь 9 тысяч.

При этом получили гонорары и другие авторы, варианты которых не были приняты. Например, Дмитрий Шостакович получил 32 тысячи рублей, так как его вариант вышел в финал, но не был принят, а больше 30 авторов, которые покинули конкурс в самом начале, обзавелись суммой в 4 тысячи. Всего же партия потратила 1 миллион 212 тысяч рублей, что стало одним из рекордов того времени.