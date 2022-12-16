Сколько-сколько лет? Глазам не поверите, заглянув в паспорт кумира американских подростков

Имя Томаса Броди Сэнгстера известно каждому американцу. Ему удалось построить головокружительную карьеру актера и музыканта, хоть красавчиком его и не назовешь.

Как оказалось, артист пошел по стопам своих родителей: его мать связала свою жизнь с актерской профессий, а отец — с музыкой. К тому же знаменитость приходится троюродным племянником Хью Гранту.

Талант Броди Сэнгстера по достоинству оценили не только зрители, но и критики. Например, снявшись в фильме «Поручитель», он был удостоен награды «Лучший актер мини-сериала» на фестивале в Монте-Карло.

Между тем артист шокирует публику не только профессиональными успехами, но и своей внешностью. Все потому, что, глядя на то, как выглядит актер, ему не дашь больше 20 лет. Но если заглянуть в паспорт звезды экрана, то остановится очевидным, что он уже успел разменять четвертый десяток. В мае знаменитости исполнилось 32 года.