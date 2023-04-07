«Сколько-сколько ей лет?»: россияне ошеломлены внешностью мамы Лолиты (фото)

Лолита Милявская старается откровенно общаться со своими фанатами. Она регулярно делится множеством видео и фотографий в своих блогах, где честно рассказывает обо всех жизненных аспектах. А не так давно она поделилась роликом со своей мамой Аллой Никифоровой, который шокировал ее подписчиков.

В коротком видео родственницы позируют на участке в загородном доме Милявской. Лолита и ее мать предстают перед зрителями в домашней одежде, а в подписи певица признается, что не собирается думать о своем внешнем виде на отдыхе.

Пользователи Сети не прошли мимо видео, но больше всего их удивила мать исполнительницы. Как отметили фанаты, Алла не выглядит на свои 80 лет и до сих пор отличается красотой и харизмой. В комментариях они пожелали ей долгих лет жизни и не поскупились на комплименты.