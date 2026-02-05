Оповещения от Киноафиши
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут

5 февраля 2026 19:34
Кадры из сериала «Мистер Ноготь»

Рассказываю, можно ли посмотреть серии залпом.

После всех стрессовых триллеров и сложных драм иногда так хочется чего-то простого и доброго. И если вы ищете именно такую историю, могу поделиться классной находкой – новой российской комедией «Мистер Ноготь».

В нее легко влюбиться с первой же серии, и теперь многие зрители с нетерпением ждут продолжения. Рассказываю, что это за сериал и сколько всего можно уже посмотреть.

Представьте себе Семагу – мастера по росписи матрёшек, человека принципиального и основательного. И вот его привычный мир рушится: работа исчезает, а в семье он будто теряет свой авторитет.

И что же он придумывает, чтобы вернуть себя? Заняться маникюром! Да-да, этот суровый мужчина с золотыми руками вдруг окунается в мир вензелей, блёсток и доверительных разговоров за чашкой чая.

Получилась такая приятная история, с весьма небанальным сюжетом и ненавязчивой атмосферой. Неудивительно, что рейтинг сериала уже 7.9 – он классно разгружает после тяжелого дня.

А теперь самое важное – сколько сезонов и серий у проекта. Пока что доступен только первый сезон. В нем 12 серий, и все они уже вышли, так что можно посмотреть залпом, не разрываясь на недели ожидания.

Учитывая успех проекта, вполне вероятно, что второй сезон не заставит себя долго ждать. Но пока официального анонса не было.

Фото: Кадры из сериала «Мистер Ноготь»
Ольга Назарова
