Сколько серий в дораме «Хороший мальчик»: ее оценили на 8.6 — самое время начать просмотр

31 мая 2025 года состоялась премьера дорамы «Хороший мальчик» – необычная история олимпийских чемпионов, обменявших спортивные награды на полицейские удостоверения. Специальная команда «Олимпийские мстители» расследует самые сложные преступления в мире, где давно забыли о честности и справедливости.
В главных ролях:
- Пак Бо Гом в роли Юн Дон Джу — бывший олимпийский чемпион по боксу, переживший неудачи и нашедший новое призвание в полиции.
- Ким Со Хён в роли Джи Хан На — медалистка по стрельбе, завершившая спортивную карьеру из-за одного инцидента.
Дорама состоит из 16 серий. На данный момент доступны 14 серий. Осталось дождаться всего 2 эпизода:
- 15 серия — 19 июля 2025;
- 16 серия — 20 июля 2025.
По оценкам зрителей (7.7 на IMDb и 8.6 на Кинопоиске), проект определенно заслуживает внимания:
«Пак Бо Гом покоряет рейтинги своим обаянием»,
«Садясь за просмотр, я ожидала увидеть романтическую дораму, но была приятно удивлена детективным сюжетом, который не уступал любовной линии»,
«Сюжет меня цепляет. Глядя на эту картинку, понимаешь, как же всё-таки человеку в системе тяжело оставаться самим собой».
Так что если вы еще не начали смотреть, сейчас самое подходящее время — к вашему выходу на 14 серию финал уже будет переведен на русский.
Ранее мы писали: Скучаете по №120 из «Игры в кальмара»? Тогда включайте эту дораму с Пак Сон Хуном — ее рейтинг выше, чем у хита Netflix