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Сколько серий в дораме «Хороший мальчик»: ее оценили на 8.6 — самое время начать просмотр

18 июля 2025 20:32
Сколько серий в дораме «Хороший мальчик»: ее оценили на 8.6 — самое время начать просмотр

Рейтинги во многом обязаны исполнителю главной роли.

31 мая 2025 года состоялась премьера дорамы «Хороший мальчик» – необычная история олимпийских чемпионов, обменявших спортивные награды на полицейские удостоверения. Специальная команда «Олимпийские мстители» расследует самые сложные преступления в мире, где давно забыли о честности и справедливости.

В главных ролях:

  • Пак Бо Гом в роли Юн Дон Джу — бывший олимпийский чемпион по боксу, переживший неудачи и нашедший новое призвание в полиции.
  • Ким Со Хён в роли Джи Хан На — медалистка по стрельбе, завершившая спортивную карьеру из-за одного инцидента.

Дорама состоит из 16 серий. На данный момент доступны 14 серий. Осталось дождаться всего 2 эпизода:

  • 15 серия — 19 июля 2025;
  • 16 серия — 20 июля 2025.
Сколько серий в дораме «Хороший мальчик»: ее оценили на 8.6 — самое время начать просмотр

По оценкам зрителей (7.7 на IMDb и 8.6 на Кинопоиске), проект определенно заслуживает внимания:

«Пак Бо Гом покоряет рейтинги своим обаянием»,

«Садясь за просмотр, я ожидала увидеть романтическую дораму, но была приятно удивлена детективным сюжетом, который не уступал любовной линии»,

«Сюжет меня цепляет. Глядя на эту картинку, понимаешь, как же всё-таки человеку в системе тяжело оставаться самим собой».

Так что если вы еще не начали смотреть, сейчас самое подходящее время — к вашему выходу на 14 серию финал уже будет переведен на русский.

Ранее мы писали: Скучаете по №120 из «Игры в кальмара»? Тогда включайте эту дораму с Пак Сон Хуном — ее рейтинг выше, чем у хита Netflix

Фото: Кадр из сериала «Хороший мальчик»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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