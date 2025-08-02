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Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix

2 августа 2025 11:21
Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix

Посмотреть все залпом на этот раз не получится.

Премьера долгожданной адаптации манги «Лето, когда умер Хикару» состоялась 5 июля 2025 года. Сериал рассказывает историю Ёсики, который начинает подозревать, что его лучший друг Хикару — уже не совсем человек.

После первых четырех эпизодов зрители в напряжении ждут продолжения. Так что рассказываем, сколько всего серий, когда их ждать, и почему они не вышли все сразу.

Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix

«Лето, когда умер Хикару»: сколько серий в аниме и когда выходят новые?

Всего запланировано 12 эпизодов, выходящих еженедельно. Вот расписание релизов в оригинале (на японском языке):

  • Эпизод 1 — 6 июля 2025;
  • Эпизод 2 — 13 июля 2025;
  • Эпизод 3 — 20 июля 2025;
  • Эпизод 4 — 27 июля 2025;
  • Эпизод 5 — 3 августа 2025;
  • Эпизод 6 — 10 августа 2025;
  • Эпизод 7 — 17 августа 2025;
  • Эпизод 8 — 24 августа 2025;
  • Эпизод 9 — 31 августа 2025;
  • Эпизод 10 — 7 сентября 2025;
  • Эпизод 11 — 14 сентября 2025;
  • Эпизод 12 — 21 сентября 2025.

Субтитры или дубляж могут появляться с задержкой в несколько дней, но оригинальные серии выходят строго по этому графику.

Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix

Почему релиз еженедельный, если это Netflix?

Хотя Netflix часто выкладывает сериалы целиком, «Лето, когда умер Хикару» следует традиционной модели аниме-трансляций.

Возможно, дело в том, что проект создается в партнерстве с японскими студиями, которые придерживаются классического еженедельного формата.

А еще такой график способствует росту обсуждений и хайпа — постепенный выход поддерживает интерес аудитории, продлевает споры в соцсетях и позволяет аниме дольше оставаться в трендах.

Учитывая, что финальная серия выйдет только под конец сентября, у зрителей еще есть куча времени для построения теорий, чем закончится первый сезон этой мрачной и загадочной истории.

Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix

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Фото: Кадр из аниме «Лето, когда умер Хикару»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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