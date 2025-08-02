Сколько серий в аниме «Лето, когда умер Хикару»: и почему они выходят раз в неделю, если это Netflix

Премьера долгожданной адаптации манги «Лето, когда умер Хикару» состоялась 5 июля 2025 года. Сериал рассказывает историю Ёсики, который начинает подозревать, что его лучший друг Хикару — уже не совсем человек.
После первых четырех эпизодов зрители в напряжении ждут продолжения. Так что рассказываем, сколько всего серий, когда их ждать, и почему они не вышли все сразу.
«Лето, когда умер Хикару»: сколько серий в аниме и когда выходят новые?
Всего запланировано 12 эпизодов, выходящих еженедельно. Вот расписание релизов в оригинале (на японском языке):
- Эпизод 1 — 6 июля 2025;
- Эпизод 2 — 13 июля 2025;
- Эпизод 3 — 20 июля 2025;
- Эпизод 4 — 27 июля 2025;
- Эпизод 5 — 3 августа 2025;
- Эпизод 6 — 10 августа 2025;
- Эпизод 7 — 17 августа 2025;
- Эпизод 8 — 24 августа 2025;
- Эпизод 9 — 31 августа 2025;
- Эпизод 10 — 7 сентября 2025;
- Эпизод 11 — 14 сентября 2025;
- Эпизод 12 — 21 сентября 2025.
Субтитры или дубляж могут появляться с задержкой в несколько дней, но оригинальные серии выходят строго по этому графику.
Почему релиз еженедельный, если это Netflix?
Хотя Netflix часто выкладывает сериалы целиком, «Лето, когда умер Хикару» следует традиционной модели аниме-трансляций.
Возможно, дело в том, что проект создается в партнерстве с японскими студиями, которые придерживаются классического еженедельного формата.
А еще такой график способствует росту обсуждений и хайпа — постепенный выход поддерживает интерес аудитории, продлевает споры в соцсетях и позволяет аниме дольше оставаться в трендах.
Учитывая, что финальная серия выйдет только под конец сентября, у зрителей еще есть куча времени для построения теорий, чем закончится первый сезон этой мрачной и загадочной истории.
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