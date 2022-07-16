Сколько получили звезды «Трех мушкетеров» в пересчете на современные рубли

В Советском союзе актеры пользовались куда большей любовью зрителей, но вот денег получали намного меньше.

Это сегодня популярные актеры могут рассчитывать на крупные гонорары, которые вызывают зависть и негодование у рядовых россиян, но как все было в Советском союзе? Ответить на этот вопрос позволила смета с зарплатами артистов за фильм «Д`Артаньян и три мушкетера».

Самым крупным заработком мог похвастаться Михаил Боярский, исполнивший главную роль, он получил 3225 рублей. Следом за ним идет Вениамин Смехов с гонораром в 2138 рублей, Валентин Смирнитский — 2015 и Игорь Старыгин — 2100.

Перевести гонорары перечисленных звезд в современные рубли с точностью невозможно, поскольку эксперты так и не сошлись на четком курсе, однако можно взять средний показатель — 200 рублей.

Получается, что за роль Д’Артаньяна Боярский получил 645 000 рублей — приличная сумма и по сегодняшним меркам, но не самая впечатляющая. К примеру, востребованный Данила Козловский заработал, по данным СМИ, 10 миллионов рублей за комедию «Пять невест».

Актеры, сыгравшие второстепенные роли в «Мушкетерах», получили еще меньше: Ирина Алферова — 825 (165 000), Олег Табаков — 800 (160 000), Алиса Фрейндлих — 780 (156 000) рублей.