Сколько получали модели в СССР: спойлер - даже дворников ценили больше

Профессиональные модели в СССР появились в 1945 году, когда Общесоюзный дом моделей начал проводить открытые показы. Индустрия моды развивалась стремительно, и уже через несколько лет девушки отправлялись на показы за границу. Однако условиям их работы далеко не всегда можно было позавидовать.

Дело в том, что профессия модели считалась совсем не престижной. Девушкам приходилось работать по 10 часов, у них не было профсоюза, и за переработки им никто не доплачивал. В общественном сознании даже дворники и уборщицы приносили большую пользу, а условия их труда были намного выгоднее, ведь их смены были короче. И поэтому многие даже не скрывали свое презрительное отношение к манекенщицам.

Сказывалось это и на заработной плате девушек. Они получали около 70 рублей в месяц, что равнялось зарплате рабочих самых низких разрядов. При этом за ними активно следили работники КГБ во время иностранных поездок, запрещали брать подарки от иностранных модельеров и обязывали докладывать о любом внимании со стороны иностранцев.

Ситуация изменилась лишь с приходом оттепели. Репутация профессии улучшилась, и выходить на подиум считалось уже престижным.