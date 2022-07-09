Сколько получал автор песен из фильмов Гайдая: сумма ошеломит

Композитор Максим Дунаевский вспоминал, как всего одна статья в «Литературной газете» вывела из себя знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева. Журналист безжалостно прошелся по таланту автора, но того возмутила информация о доходах.

Песни Дербенева знакомы каждому россиянину: они звучали в фильмах Леонида Гайдая (например, «Песенка о медведях» в «Кавказской пленнице»), их пели на сцене Муслим Магомаев, Алла Пугачева, «Самоцветы» и даже иностранные исполнители.

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Примерный доход поэта в возмутившей его статье оценили в 100 тысяч рублей в год, что в переводе на современные рубли может достигать 20 миллионов. А вот сам Дербенев считал иначе:

«Какой лжец! Я же получаю гораздо больше!».

Хотя на фоне гонораров Филиппа Киркорова, Полины Гагариной или Ольги Бузовой доходы Дербенева кажутся скромными, в советское время о таких заработках могла мечтать даже Алла Пугачева. В месяц Примадонна, если верить ее экс-супругу Александру Стефановичу, получала всего 160 рублей, а обычный рабочий примерно 120 рублей.