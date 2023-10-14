Сколько получает вдова Караченцова, которая регулярно закатывает скандалы в «Ленкоме»

Людмила Поргина овдовела в 2018 году. Ее муж Николай Караченцов ушел из жизни после продолжительной болезни. После смерти супруга актриса часто жалуется на бедность и недостаток денег. На заявления Поргиной остро отреагировал директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Театральный деятель пришел в недоумение после высказываний вдовы выдающегося артиста. По словам Варшавера, пенсионерка получает в «Ленкоме» хорошее жалование. Людмила Поргина давно не выступает на сцене и даже не появляется в театре, при этом ей платят около 200 тысяч рублей в месяц. Аналогичную сумму получал и покойный муж знаменитости.

И это далеко не единственный доход скандальной артистки. Государство не оставило вдову. Повышенная пенсия Поргиной составляет 53 тысячи рублей — простым бабушкам и дедушкам остается только позавидовать.