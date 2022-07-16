Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сколько платят участникам шоу Малахова: выворачивают белье за бесценок

Сколько платят участникам шоу Малахова: выворачивают белье за бесценок

16 июля 2022 09:41
Сколько платят участникам шоу Малахова: выворачивают белье за бесценок

Бывший редактор шоу рассказал сколько стоят истории россиян.

Зрителям программ «Прямой эфир» и «Пусть говорят» всегда было интересно, что из этих эфиров правда, а что — постановка. Бывший сотрудник Андрея Малахова в своих соцсетях рассказал всю правду о работе на самых популярных телешоу страны.

Слава Тихонов признался, что все истории, снятые в студии, абсолютно реальны. Более того, это именно так причина, по которой он задержался на этой работе пять лет. Тихонов рассказал, что участникам программы оказывалась реальная юридическая и психологическая помощь, однако гонорарами этих людей совсем не баловали. За участие в шоу Малахова незвездный человек мог получит максимум 50 тысяч рублей, а приехавшим из глубинки и вовсе платили порой 10-12 тысяч.

«Бояре смеются над рабами»: наглость Галкина и Якубовича довела россиян

В основном их заманивали бесплатной поездку в столицу и знакомством с Андреем Малаховым, а также предлагали им помочь в решении их проблем. Звезды шоу-бизнеса, которых со временем в программе стало все больше из-за рейтингов, бесплатно не снимались. Тихонов рассказал, что скандальный Гоген Солнцев просил за свои истории по 200 тысяч рублей, но редакция не всегда была готова платить ему эти деньги.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Related video