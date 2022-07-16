Сколько платят участникам шоу Малахова: выворачивают белье за бесценок

Зрителям программ «Прямой эфир» и «Пусть говорят» всегда было интересно, что из этих эфиров правда, а что — постановка. Бывший сотрудник Андрея Малахова в своих соцсетях рассказал всю правду о работе на самых популярных телешоу страны.

Слава Тихонов признался, что все истории, снятые в студии, абсолютно реальны. Более того, это именно так причина, по которой он задержался на этой работе пять лет. Тихонов рассказал, что участникам программы оказывалась реальная юридическая и психологическая помощь, однако гонорарами этих людей совсем не баловали. За участие в шоу Малахова незвездный человек мог получит максимум 50 тысяч рублей, а приехавшим из глубинки и вовсе платили порой 10-12 тысяч.

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В основном их заманивали бесплатной поездку в столицу и знакомством с Андреем Малаховым, а также предлагали им помочь в решении их проблем. Звезды шоу-бизнеса, которых со временем в программе стало все больше из-за рейтингов, бесплатно не снимались. Тихонов рассказал, что скандальный Гоген Солнцев просил за свои истории по 200 тысяч рублей, но редакция не всегда была готова платить ему эти деньги.