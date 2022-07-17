Сколько пластических операций сделала Хюррем из «Великолепного века»?

Турецкая актриса Мерьем Узерли прославилась благодаря сериалу «Великолепный век», где она сыграла роль Хюррем Султан. Внешность актрисы поклонники обсуждают уже много лет, гадая, делала ли она пластику или же это природная красота. Эксперты прокомментировали внешность Мерьем, подсчитав, сколько операций сделала звезда, чтобы добиться такой красоты.

Первое, что отмечают многие зрители, — это глаза Узерли. Практически нет сомнений, что она сделала блефаропластику, чтобы увеличить глаза визуально и сделать взгляд более распахнутым. А вот цвет глаз у актрисы настоящий, несмотря на то, что поклонники подозревали Мерьем в ношении линз. Делала актриса и операцию по изменению формы носа, ведь какой-то момент он стал более заостренным. Эксперты также утверждают, что не обошлось без увеличения и коррекции губ. Врач дерматолог-косметолог Татьяна Косцова считает, что Узерли делала ботулинотерапию.