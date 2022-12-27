Сколько Певцову платили в «Бандитском Петербурге»: сегодня над такой зарплатой посмеются и дворники

Сериал «Бандитский Петербург», вышедший на экраны в 2000-е, имел абсолютный успех. Проект сделал актеров настоящими звездами. Для Дмитрия Певцова сериал стал стартом большой карьеры: актер мелькал на экране еще в начале 1990-х, но прославиться ему не удалось.

Возможно, именно поэтому, приступая к съемкам, Дмитрий и не рассчитывал на большой гонорар. Да и платить ему было особенно нечем. Кинематограф только оживал после суровых 90-х, и речи о больших бюджетах не велось. Иногда картины снимались и вовсе «по дружбе».

Режиссер Владимир Бортко смог по знакомству раздобыть по 30 тысяч долларов на каждую серию «Бандитского Петербурга». Автор книг, на основе которых и снимался проект, Андрей Константинов свел постановщика и начальника охраны одного из банков. Но выделенных средств не хватало на зарплаты и производственные издержки.

В результате гонорар Певцова составлял 300 долларов. В пересчете по курсу тех лет это было около 7500 рублей. Но если сегодня над такой зарплатой посмеются и дворники, то тогда подобную сумму получали рабочие в провинции за месяц.