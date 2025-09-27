Меню
Сколько лет в среднем девушке Бонда? Большинству — не так уж много, но одну прозвали «самой старой»

27 сентября 2025 07:29
Разбираемся, какого возраста были героини бондианы.

Фильмы о Джеймсе Бонде — пожалуй, о них наслышан даже тот, кто вообще не увлекается этой вселенной. Официальная «бондиана» стартовала ещё в 1962 году, а крайний фильм вышел в 2021-м.

Помимо самого главного героя, франшиза славится ещё одной особенностью — наличием «девушки Бонда». Это подруга или напарница агента 007. За всё время роль доставалась самым разным актрисам, и после выхода фильмов многие из них становились суперпопулярными.

Если брать всех, кто так или иначе фигурировал в «бондиане» — любовные интересы, союзниц и даже короткие эпизодические роли, — список получится внушительный: больше 50 актрис. Среди них есть и Ольга Куриленко, которая снималась в «Кванте милосердия».

Сколько лет девушкам Бонда

Зрителей чаще всего волнует другой вопрос: сколько в среднем лет девушке Бонда? Если усреднить возраст всех главных возлюбленных агента 007 за всю историю EON Productions, выходит примерно 31 год.

В ранние годы франшизы героини были даже чуть моложе — чаще всего от 25 до 27 лет. Но в истории есть и исключения.

Сколько лет в среднем девушке Бонда? Большинству — не так уж много, но одну прозвали «самой старой»

Кто самая старшая подруга Бонда

Самая «старшая» девушка Бонда — Моника Беллуччи. В 2015 году она появилась в фильме «007: Спектр» в образе Лючии Скиарры, вдовы итальянского мафиозо. На тот момент актрисе было 50 лет.

Сцена встречи Бонда и этой роковой вдовы в Риме стала одной из самых обсуждаемых. Средиземноморская красота покоряет героя Крейга, и вот они уже оказываются в объятиях друг друга.

Сколько лет в среднем девушке Бонда? Большинству — не так уж много, но одну прозвали «самой старой»

Сама Беллуччи говорила об этом так:

«Я не девушка Бонда. Я — женщина Бонда. Мужчины не уделяют женщинам после 50 столько внимания, сколько они заслуживают.

Я не вижу ничего необычного в том, чтобы 20–30-летний мужчина испытывал влечение к женщине намного старше себя. Сексуальность — это не тело, а энергия души».

И в этом весь вайб Моники. Она доказала, что возраст — вообще не помеха ни красоте, ни обаянию, ни роли в культовой истории. Кстати, возможно воплотить героиню на экране в 50 Беллуччи назвала «победой всех женщин».

Фото: Кадр из фильма «Квант милосердия» (2008), «007: Спектр» (2015)
Ольга Назарова
