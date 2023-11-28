Сколько лет было Штирлицу в «17 мгновениях весны»: современные мужчины только начинают умнеть в этом возрасте
Зрители не задумывались над этим вопросом.
Юлиан Семенов, автор серии книг о Штирлице, представил в повести подробную биографию своего главного героя. Биография эта была основана на реальных фактах из жизни советского агента Вилли Лемана, действовавшего в Третьем рейхе. Правда, в итоге персонаж, как водится, зажил собственной жизнью и перестал иметь столь явный прототип.
Исаев-Штирлиц родился 8 октября 1900 года, предположительно в Забайкалье, под именем Всеволод Владимиров. Перед событиями, описанными в романе «Семнадцать мгновений весны», он сражался на фронтах Гражданской войны и выполнял разведывательные задания в Китае, Австралии и США.
Он также принимал участие в Испанской гражданской войне в конце 1930-х, где помог советской разведке получить чертежи самолета «Мессершмитт». В 1945 году он был одним из тех, кто спас Краков от разрушения.
Таким образом, на момент событий, описанных в «Семнадцати мгновениях весны», Штирлицу было 45 лет, в то время как Вячеславу Тихонову, который сыграл его в культовом сериале, было 43 года.