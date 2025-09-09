Меню
Сколько лет было Феде? На сколько села бы троица воров? На эти и еще 4 вопроса об «Операции “Ы”» не ответят те, кто смотрел фильм меньше 5 раз

9 сентября 2025 10:23
Сложный тест для знатоков кино.

Погружаемся в детали! Фильм «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» — это наше все. Его цитаты знают наизусть, сцены помнят кадр в кадр, а персонажи стали родными. Кажется, что про эту классику не знают разве что самые ленивые. Но так ли это на самом деле?

Готовы проверить, являетесь ли вы настоящим эрудитом и ценителем тонкостей гайдаевского юмора?

Наш тест создан не для того, чтобы попросить закончить цитату «Кто не работает, тот…». Это слишком просто! Мы закопались глубже. Мы приготовили вопросы о тех деталях, которые обычно ускользают от внимания даже при многократном просмотре.

Например, сможете ли вы с ходу назвать точный возраст великовозрастного нарушителя Феди? Или вспомнить номер той самой статьи Уголовного кодекса РСФСР, которая грозила злополучной троице за кражу? А ведь это только начало!

Проверим, насколько вы внимательны к мелочам, которые и создают магию этой комедии. Всего шесть вопросов, но почти каждый из них — это вызов вашей памяти и любви к советскому кинематографу.

Погнали.

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
