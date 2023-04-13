Сколько «Ласковый май» зарабатывал в СССР: цифры просто шокируют

Группа «Ласковый май» стала настоящим феноменом отечественной эстрады. Миллионы поклонников готовы были на что угодно, лишь бы услышать своих кумиров, и каждое выступление коллектива сопровождалось забитыми залами. При этом далеко не все знают, как много зарабатывали музыканты на пике своей карьеры.

По словам продюсера группы Андрея Разина, «Ласковый май» приносил баснословный доход. Например, к 1991 году они смогли продать около 47 миллионов билетов, работая в Москонцерте. Это сделало их первыми миллионерами в стране.

Подобный статус позволил Разину официально купить на все деньги валюту. В итоге все доходы коллектива превратились в 32 миллиона 894 тысячи долларов, а также в полную коллекцию драгоценных камней из Гохраны в сочинском магазине «Изумруд».

Деньги, как отмечает Разин в своем YouTube -канале, они поровну разделили между всеми участниками «Ласкового мая». Так, по 10 миллионов получили каждый солист и продюсер, а сам Разин оставил себе 20 миллионов, так как занимал в группе сразу обе должности.