Сколько их было? Некрасивая правда о Прокловой повергнет в шок

Елена Проклова последние годы известна не только своими творческими успехами, но и скандалами, связанными с личной жизнью. Не так давно она призналась, что еще до совершеннолетия у нее был роман с Олегом Табаковым, а позднее начала рассказывать и о других связях со знаменитыми актерами.

Так, после Табакова звезда экрана начала встречаться с Олегом Янковским. В то время он был женат, но Проклова не переживала, что может разрушить его семью.

«Мы прекрасно понимали, что у нас нет какого-то общего будущего, но мы честно жили так, как мы хотели», — рассказывала артистка в одном из интервью.

Роман знаменитостей прекратился после того, как Проклова забеременела и сделала аборт. После Янковского она начала встречаться с Андреем Мироновым и Александром Адамовичем, но эти связи продлились недолго. Также она состояла в отношениях с Михаем Волонтиром и Львом Прыгуновым.

Помимо этого, за годы жизни Проклова три раза была официально замужем. Последним ее избранником стал бизнесмен Андрей Тришин, с которым она развелась в 2015 году. Артистка не скрывает, что не считает оскорбительным обсуждение ее личной жизни, ведь уверена, что всегда поступала правильно.